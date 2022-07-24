Новосибирск, 24 июля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Пятая часть населения Новосибирской области, занятого в экономике, трудится в сфере розничной и оптовой торговли. Число объектов розничной торговли превышает 31 тысячу единиц. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

По итогам 2021 года регион занял первое место по обороту розничной торговли среди субъектов Сибирского федерального округа. Сумма проданных товаров на каждого новосибирца составила 241,4 тыс. рублей — на 44,4 тыс. рублей больше, чем в 2020 году.

По продажам через торговые сети Новосибирская область занимает третье место среди сибирских регионов (после Кузбасса и Томской области), и первое место — по объёму электронной торговли.