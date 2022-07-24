Валенсия, Испания, , 19:14 — REGNUM Как сообщает испанское издание Plaza Deportiva, «Валенсия» продолжает следить за 25-летним опорным полузащитником московского «Локомотива» и сборной России Дмитрием Бариновым.

Дмитрий Баринов Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, «летучие мыши» готовы рассмотреть подписание Баринова, так как новый главный тренер основной команды Дженнаро Гаттузо нуждается в чистом опорном полузащитнике.

В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 23-х турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил десять желтых и две красные карточки.

Текущее соглашение Дмитрия Баринова с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 11 миллионов евро.