Вашингтон, 24 июля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. 24 июля в Грин-Бее (США) на стадионе «Ламбеу Филд» «Манчестер Сити» в рамках товарищеской встречи обыграл мюнхенскую «Баварию». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Единственный мяч на 12-й минуте встречи забил 22-летний таранный форвард «горожан» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд после передачи Джека Грилиша. Желтые карточки получили Йозуа Киммих, Бенжамен Павар, Жоау Канселу, Калвин Филлипс и Люка Эрнандес.

Составы команд:

«Бавария»: Нойер (Ульрайх, 41’), Упамекано (де Лигт, 52’), Павар (Куасси, 71’), Дэвис (Ваннер, 71’), Эрнандес (Станишич, 71’), Киммих, Гнабри (Видович, 71’), Сане (Мусиала, 53’), Коман (Мазрауи, 41’), Забитцер (Гравенберх, 52’), Мюллер (Зиркзее, 71’).

«Манчестер Сити»: Мораеш, Диаш (Уокер, 53’), Аке, Канселу, Уилсон-Эсбранд (Льюис, 76’), Эрнандес, де Брёйне, Силва (Филлипс, 65’), Грилиш, Марез (Палмер, 66’), Холанд (Альварес, 41’).