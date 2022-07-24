Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Экономический рост в США замедляется. При этом существует риск рецессии. Об этом в интервью телеканалу NBC заявила глава минфина США Джанет Йеллен.

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Так, занятость в США в июне оставалась стабильной: было создано 372 000 рабочих мест, а уровень безработицы остался на уровне 3,6%. Это был четвертый месяц подряд, когда число рабочих мест превысило 350 000, отмечает Reuters.

«Это не экономика, которая находится в рецессии, — подчеркнула Йеллен. — Но мы переживаем переходный период, когда рост замедляется. И это необходимо и соответствует ситуации».

Йеллен, бывший глава Федеральной резервной системы, надеется, что центральный банк сможет охладить экономику настолько, чтобы снизить цены, не спровоцировав широкого экономического спада.

«Я не говорю, что мы определённо избежим рецессии, — сказала министр. — Но я думаю, что есть путь, который удержит рынок труда сильным и снизит инфляцию».

Она пояснила, что »рецессия — это повсеместная слабость экономики».

«Сейчас мы этого не видим», — указала министр финансов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший председатель совета экономических консультантов при Белом доме Джейсон Фурман заявил, что допускает рецессию в США. По его словам, «она, безусловно, более вероятна, чем обычно, риски гораздо выше, чем обычно».