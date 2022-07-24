Мюнхен, Германия, , 18:59 — REGNUM В немецком Мюнхене в очередной раз осквернили могилу одного из основателей украинского национализма Степана Бандеры. Об этом сообщает в своем telegram-канале RT со ссылкой на украинские СМИ.

Украинская почтовая марка в честь столетия Степана Бандеры

На опубликованных каналом фотографиях видно, что каменный крест разрисован фиолетовой краской, на него нанесены символы анархизма и социализма.

ИА REGNUM напоминает, в марте прошлого года могила Бандеры в Мюнхене уже подвергалась нападению вандалов, ее облили неизвестным веществом. В 2018 году британский журналист сорвал с надгробия флаги, после этого ему стали поступать угрозы расправы.

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