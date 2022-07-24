Каир, , 18:44 — REGNUM Вашингтону несолидно отговаривать страны Африки от сотрудничества с Россией. Об этом 24 июля в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Я не могу комментировать подобного рода ситуации, когда высказывают озабоченность тем, что одно суверенное государство общается с другим суверенным государством, причём государства, которые имеют давнюю историю совместной работы, историю солидарности», — отметил Лавров.

По его словам, для любой страны, тем более для Соединённых Штатов, которые »рисуют себя лидерами всего мира и претендуют на абсолютно последнюю истину в самой последней инстанции», такими вещами заниматься »просто даже несолидно».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия придаёт большое значение своим отношениям со странами Африки и в данный момент они находятся на новом этапе развития.

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