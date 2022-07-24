24 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Мирослава Романенко, , 19:28 — REGNUM В министерстве иностранных дел Украины назвали слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о бесполезности санкций против России «российской пропагандой». Соответствующее заявление 23 июля в одной из социальных сетей сделал пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

Украина превыше всего Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украинский дипломат считает, что слова Орбана о том, что санкции западных стран не пошатнули Москву, а Европе принесли много проблем, в том числе экономических и политических, — являются классическим примером «российской пропаганды». Николенко добавил, что санкции против РФ очень эффективны и смогли «уменьшить способность» России вести боевые действия против Украины.

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Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Орбан является политиком, который действует в интересах своей страны и обладает здравым смыслом, что не нравится Киеву.

«Орбан последователен в своих убеждениях: Венгрии нужен газ, и Венгрия его получает! Лидеры других стран ЕС поучились бы у него дипломатии! Пропаганда здесь ни при чем!» — написала Лида.

«Орбан за свою страну переживает», — добавил З-Н.

«Это называется здравым смыслом», — пишет Сергей.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

«Ничего нового. У них адекватность не в почёте. И вся адекватность — это «российская пропаганда», — прокомментировала Татьяна.

«Венгрия уверенно занимает место Германии в ЕС. Германия уходит в аутсайдеры. Лидер Венгрии оказался гораздо умнее своих коллег по ЕС», — написал Alex J.

«Один умный президент (премьер-министр. — М. Р.)! Остальные все — шестерки США!» — добавила Marina F.

«Что мелют украинские мидовцы?! У них действительно мир перевернут в сознании с ног на голову», — не выдержала Светлана.

«А почему бы не продавать газ тем странам, которые поддерживают Россию, с очень большой скидкой?» — отреагировал один из комментирующих.

«Не стоит считать венгров друзьями из-за наших ресурсов по халявной цене, которые они, скорее всего, перепродают с наценкой… Единственный плюс от хороших (ситуативных) отношений с ними, что они точат зуб на поляков, немцев, словаков и украинцев», — отметил М. А.

«Орбан — красавчик. Неожиданно. Наверное, на него нет компромата, а с руки он не ест. Вот незадача… Настоящий лидер должен действовать исключительно в интересах своей страны. Молодчина», — поддержала главу венгерского правительства Наталья Т.

«Орбан виноват лишь в том, что позволил себе такую роскошь, как забота исключительно о своем народе… Забота о своем народе сейчас в Европе не в тренде», — подытожила Olga.

«МИД Украины обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в российской пропаганде за его слова о неэффективности антироссийских санкций. Если «кулебовство» (министерство иностранных дел Украины, глава которого Дмитрий Кулеба. — М. Р.) кого-то обвиняет в российской пропаганде — значит, кто-то сделал правдивое рациональное заявление. Кулебовцы не дружат со здравым смыслом, потому и бесятся», — комментирует заявление украинского МИД автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».