Донецк, 24 июля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Горловку, Гольмовский, Донецк и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:05 — населенный пункт Нелеповка — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 12 мин калибра 120 мм; 17:10 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено семь снарядов калибра 155 мм; 17:20 - населенный пункт Новоселовка Вторая – населенный пункт Гольмовский: выпущено семь снарядов калибра 122 мм; 17:57 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 18:05 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: произведено восемь выстрелов из танка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка шесть мин калибра 120 мм.