Лондон, , 18:39 — REGNUM Британские силы специального назначения обучали военнослужащих Украины для того, чтобы они могли вернуть контроль над островом Змеиный. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в вооруженных силах Великобритании.

Остров Змеиный Shao

«Отряд специального назначения военно-морских сил отправился на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций», — говорится в сообщении издания.

В частности, уточняет газета, украинских военных учили использовать подводные буксировщики. Британские ВМС оказывали помощь украинским водолазам при обследовании побережья на наличие мин прежде, чем сигнализировать основной группировке сил о начале атаки.

При этом даты предполагаемого обучения в тексте нет, а утверждение о возврате Змеиного содержится только в заголовке материала.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля воздушно-космические силы России высокоточными ракетами сорвали попытку символической доставки украинскими боевиками флага на остров Змеиный. Часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населённого пункта Приморское Одесской области. Ранее в качестве жеста доброй воли со Змеиного были выведены российские военные силы, которые успешно удерживали остров с первых дней специальной военной операции.

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