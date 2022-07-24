24 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Дарья Драй, , 19:33 — REGNUM 24 июля в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге и в акватории Большого Кронштадтского рейда прошла сводная тренировка Главного военно-морского парада. В репетиции приняли участие надводные корабли и катера различных классов, подводные лодки, а также морская авиация ВМФ и пешие подразделения в составе парадных коробок.

Летчики перед началом пролета авиации в рамках репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ка-29 перед началом пролета авиации в рамках репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Летчики перед началом пролета авиации в рамках репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM Летчики перед началом пролета авиации в рамках репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ка-29 во время пролета авиации в рамках репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ми-8 и Ка-29 во время пролета авиации над Финским заливом Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе тренировки были успешно проверены все составляющие Главного военно-морского парада. Среди 11 кораблей, которые приняли участие в прохождении на Большом Кронштадтском рейде, — ракетный катер «Димитровград», малые ракетные корабли «Пассат» и «Советск», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», пограничный патрульный корабль «Пурга», учебный корабль «Перекоп», а также дизель-электрическая подводная лодка «Магадан».

Маяк в Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Финским заливом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Финским заливом Дарья Драй © ИА REGNUM

Учебный корабль «Перекоп» в Финском заливе во время репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Финским заливом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Финским заливом Дарья Драй © ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Финским заливом Дарья Драй © ИА REGNUM

Малый противолодочный корабль «Уренгой» в Финском заливе во время репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Финским заливом Дарья Драй © ИА REGNUM

В акватории Невы приняли участие 17 боевых кораблей и катеров. Среди них малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый дол», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Павел Хенов», противодиверсионные катера «Нахимовец», «Юнармеец Татарстана», «П-471» и «П-468», патрульные катера «Евгений Колесников» и «П-436».

Кронштадтский рейд в Финском заливе во время репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Малый ракетный корабль «Советск» в Финском заливе во время репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Кронштадтский рейд в Финском заливе во время репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Кронштадтский рейд в Финском заливе во время репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Кронштадтский рейд в Финском заливе во время репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, была проверена слаженность действий парадной группы морской авиации. В репетиции парада приняли участие около 40 летательных аппаратов Морской авиации ВМФ России.

Репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ми-8 над Санкт-Петербургом во время репетиции Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Разведенный Благовещенский мост Дарья Драй © ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парусник «Полтава» во время репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM Корабли в акватории Невы во время репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Корабли в акватории Невы во время репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM Базовый тральщик «Александр Обухов» в акватории Невы во время репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Главный военно-морской парад пройдет 31 июля 2022 года на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В параде примут участие 36 надводных кораблей и катеров, 4 подводные лодки, 7 парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3500 военнослужащих. Генеральная репетиции парада запланирована на 28 июля.

Вертолеты Ка-29 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ка-29 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ка-29 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ка-29 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM Вертолеты Ка-29 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ка-29 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM