Барселона, Испания, 24 июля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июля, каталонская «Барселона» в рамках выставочного матча одержала минимальную победу над мадридским «Реалом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

«Барселона»

Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил 25-летний фланговый нападающий сборной Бразилии Рафинья, пополнивший состав «сине-гранатовых» 13 июля 2022 года, перейдя из «Лидс Юнайтед» за 58 миллионов евро.

Статистика матча («Барселона»/ «Реал»)

Удары 16/9

Удары в створ 6/0

Владение 48%/52%

Угловые 8/0

Нарушения 15/6

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген (Пенья, 62’), Арухо (Дест, 62’), Кристенсен (де Йонг, 46’), Альба (Бальде, 46’), Гарсия (Пике, 62’), Бускетс (Гонсалес, 62’), Педри (Роберто, 62’), Гави (Кессье, 46’), Фати (Дембеле, 46'), Рафинья (Депай, 62’), Левандовски (Обамеянг, 46’).

«Реал»: Куртуа, Милитао (Вальехо, 62’), Алаба (Начо, 46’), Васкес (Одриосола, 71’), Рюдигер (Менди, 46’), Вальверде (Модрич, 46’), Тчуамени (Кроос, 46’), Камавинга (Каземиро, 46’), Азар (Асенсио, 46’), Жуниор (Диас, 70’), Родриго (Себальос, 70’).