Николаев, Украина, , 18:32 — REGNUM В сотрудничестве с Россией подозреваются все жители Николаева. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью газете The Telegraph.

Николаев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я подозреваю всех (в связях с Россией)», — сказал он.

При этом Ким добавил, что в городе находятся «только несколько» жителей, сотрудничающих с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в Минобороны России сообщили, что в районах населенных пунктов Резниковка, Острое ДНР, Галициново Николаевской области и города Николаев за минувшие сутки уничтожено семь складов ВСУ с боеприпасами и топливом.