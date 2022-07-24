Грозный, , 18:28 — REGNUM Европейский союз пытается вынудить Россию начать полномасштабную войну. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует определённую цель — вынудить Россию перейти со спецоперации на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии», — указал Кадыров.

Глава Чечни при этом уверен, что такое развитие событий украинскому народу не нужно, а крайне интересно только Западу, который «наивно полагает», что это ослабит Россию.

«Неужели вы не видите, что руками Украины Запад уничтожает мобилизованное гражданское население? Не понимаете, что ВСУ обстреливает не боевые позиции, а мирное население Донбасса, российских и… своих же городов?» — обращается к гражданам Украины Кадыров.

Чеченский лидер считает, что выход есть и у Украины, и у Европы, чтобы избежать полномасштабных военных действий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о разработке «грандиозных» планов по демилитаризации государств Североатлантического альянса (НАТО), первым из которых после взятия Киева станет Польша.

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