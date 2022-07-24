Вашингтон, 24 июля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередными 53 мини-спутниками для своей интернет-сети Starlink. Об этом говорится в сообщении компании в социальной сети Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

SpaceX Старт ракеты-носителя Falcon-9

Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) в районе девяти утра по времени восточного побережья страны (16:38 мск).

«Завершена шестая миссия SpaceX в этом месяце», — подчеркнули в компании.

ИА REGNUM напоминает, SpaceX провела 32 запуска ракет-носителей Falcon 9 в 2022 году, что стало рекордным показателем для организации. На данный момент SpaceX запустила почти три тысячи мини-спутников этой группировки. Всего в 2022 году в SpaceX планируют провести 52 запуска ракет-носителей, в основном со спутниками для Starlink.

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