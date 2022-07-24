Нью-Дели, 24 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Не менее шести человек погибли при взрыве в здании, где незаконно производили петарды и фейерверки, в индийском штате Бихар. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает телеканал NDTV.

Взрыв петарды

В результате взрыва часть дома разрушилась, другая часть — загорелась. По сведениям местной полиции, здание расположено на березу реки, и значительная часть дома рухнула в реку.

Уточняется, что состояние всех пострадавших, которые госпитализированы, оценивается как критическое. При этом не исключается, что под завалами могут еще оставаться люди.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик семи лет и его сестра 24-х лет погибли во время праздничного салюта в День взятия Бастилии на западе Франции неделей ранее. По предварительным данным, погибшие стояли в 60 метрах от установок для запуска фейерверков.

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