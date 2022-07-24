Кагосима, Япония, , 18:04 — REGNUM В Японии из-за извержения вулкана Сакурадзима, которое произошло вечером 23 июля на японском острове Кюсю, в зоне сейсмического явления (японская префектура Кагосима) введён пятый, повышенный уровень опасности. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные национального метеорологического управления страны.

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По данным управления, столб пепла и дыма поднялся на высоту 2,5 километра.

Как сообщает Nikkei, премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился предпринять меры по сбору и анализу информации, а также защите людей после извержения вулкана. Так, специалистам поручено немедленно оценить ситуацию с ущербом в результате извержения вулкана Сакурадзима в префектуре Кагосима, а также в тесном сотрудничестве с местными органами власти принять меры для эвакуации жителей и альпинистов и для предотвращения ущерба.

Ранее по теме: В Японии начал работу кризисный штаб в связи с угрозой извержения вулкана

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб в связи с угрозой извержения вулкана Асо на юго-западе страны. Национальное метеорологическое управление повысило уровень угрозы извержения вулкана Асо со второго до третьего.