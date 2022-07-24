Амстердам, 24 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» сделает амстердамскому «Аяксу» последнее предложение по трансферу 22-летнего вингера сборной Бразилии Антони в размере 60 миллионов евро. Об этом 24 июля сообщило издание Goal.

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По информации источника, амстердамский клуб готов продать Антони, если «красные дьяволы» увеличат предложение до 80 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Антони, выступая за «Аякс», принял участие в 23-х турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также футболист получил три желтые и одну красную карточки.