Анкара, , 17:57 — REGNUM Положения Лозаннского мирного договора намеренно в последнее время нарушает Греция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании в связи с 99-й годовщиной подписания Лозаннского мирного договора.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Эрдоган отметил, что Лозаннский мирный договор позволил подтвердить демилитаризованный статус греческих островов близ берегов Турции, гарантировать права турецкого нацменьшинства в Греции, а также расчертить сухопутные границы Турции.

По его словам, Турция тщательно выполняла свои обязательства в рамках Лозаннского мирного договора за прошедшие 99 лет.

«Однако Греция в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касательно прав турецкого нацменьшинства, — сказал Эрдоган. — Турция не может смириться с подобной ситуацией, которая противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям».