Анкара, 24 июля 2022, 17:57 — REGNUM Положения Лозаннского мирного договора намеренно в последнее время нарушает Греция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании в связи с 99-й годовщиной подписания Лозаннского мирного договора.

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Tccb.gov.tr

Эрдоган отметил, что Лозаннский мирный договор позволил подтвердить демилитаризованный статус греческих островов близ берегов Турции, гарантировать права турецкого нацменьшинства в Греции, а также расчертить сухопутные границы Турции.

По его словам, Турция тщательно выполняла свои обязательства в рамках Лозаннского мирного договора за прошедшие 99 лет.

«Однако Греция в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касательно прав турецкого нацменьшинства, — сказал Эрдоган. — Турция не может смириться с подобной ситуацией, которая противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям».