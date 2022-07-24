Вашингтон, 24 июля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, у которого ранее подтвердилось заражение COVID-19, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа, передает ABC news.

Джо Байден

«Я связался с его командой вчера поздно вечером. Он чувствовал себя хорошо. Вчера у него был хороший день. У него… инфекция верхних дыхательных путей, и он чувствует себя прекрасно. Уже ночью он чувствовал себя намного лучше», — отметил специалист.

Также он уточнил, что Байден заразился подвидом штамма омикрон — BA.5, но имеющиеся вакцины и терапевтические средства очень хорошо работают против этого варианта.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Байден заразился коронавирусом, стало известно 21 июля. При этом ранее он получил четыре дозы антиковидной вакцины и сразу же, как только узнал о заражении, начал принимать противовирусный препарат.

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