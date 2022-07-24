Барселона, Испания, , 17:45 — REGNUM Каталонская «Барселона» решила не включать 28-летнего флангового нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая в сделку по трансферу 23-летнгео центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде. Об этом 24 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «сине-гранатовые» намерены продать или отдать в аренду Депая. В подписании нидерландца был заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

За «Барселону» Депай выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Лиона» на правах свободного агента. Текущее соглашение нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также Мемфис Депай получил три желтые карточки.