Рига, , 17:42 — REGNUM Латвии необходимо мобилизоваться в преддверии кризиса предстоящего двухлетнего кризиса. Такое мнение высказал кандидат в премьеры от партийного союза «Единого списка-Партия зеленых Латвии, Союз регионов Латвия, Лиепайская партия» предприниматель Улдис Пиленс.

На границе Латвии Gpk.gov.by

Он призвал к объединению и мобилизации для преодоления кризиса, который будет глубоким и серьезным. В то же время он отметил, что кризис — это всегда время возможностей, преодолев его, страна станет более сильной.

«Настало время, когда нам всем нужно антикризисное управление на ближайшие две зимы», — цитирует Пиленса издание Baltnews в своем telegram-канале.

ИА REGNUM напоминает, ранее депутат Европарламента от Латвии Робертс Зиле говорил, что экономическое падение 2022 года не станет исключением, в 2023 году будет его продолжение. Он признал, что ситуация может усугубиться из-за ошибочных решений, принимаемых в нынешний период правительством его страны.

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