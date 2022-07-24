Белград, 24 июля 2022, 17:41 — REGNUM Против министра внутренних дел Сербии Александра Вулина может быть начата международная «ожесточённая кампания лжи», целью которой станет недопущение его вхождения в новое правительство страны. Об этом глава МВД Сербии заявил 24 июля в эфире телеканала Pink.

Александр Вулин
Александр Вулин
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Сербский министр пояснил, что это может произойти, если Вулин не поменяет свою политическую позицию. Именно этого от него потребовала одна из крупнейших разведывательных служб в мире, добавил глава МВД.

«Одна из крупнейших разведывательных служб в мире сообщила мне, что мои взгляды неприемлемы и что, если они не изменятся и если я не оставлю политику, которой я следую, будет сделано всё, чтобы я не стал членом правительства […] Будет запущена кампания в средствах массовой информации ради моего устранения из правительства Сербии и, если возможно, из политической жизни», — сказал Вулин.

Он также добавил, что ему уже сообщили, «кто будет вести против него кампанию и как это будет происходить».

«Условие было, чтобы я начал работать на них, но я не буду это делать даже ценой моей головы. Я не буду шпионом ни одной разведывательной организации», — подчеркнул глава МВД Сербии.

Вулин ожидает, что реализация этой кампании начнётся уже в течение следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Сербии Александр Вулин, отвечая на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выбрать сторону в конфликте России и Украины, заявил, что «Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории», чем, по его словам, «народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться».