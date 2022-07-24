Генк, Бельгия, 24 июля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. 24-летний центральный защитник бельгийского «Генка» и сборной Колумбии по футболу Джон Лукуми может продолжить карьеру в России. Как сообщает издание Het Laatste Nieuws, в подписании футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

Логотип «Зенита»

По информации источника, футболиста также хотят заполучить «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 24-летнего колумбийца в 9 миллионов евро.

За «Генк» Лукуми выступает с 18 июля 2018 года после перехода из «Депортиво Кали» за 2,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с бельгийским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Джон Лукуми принял участие в 29-ти турах бельгийской Про-Лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки.