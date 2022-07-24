Донецк, 24 июля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку.