Москва, , 17:25 — REGNUM 29-летний фланговый защитник сборной Уругвая Гильермо Варела воспользовался разрешением ФИФА и приостановил действие контракта с московским «Динамо». 24 июля пресс-служба «Динамо» сообщила, что футболист покинул расположение клуба.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ранее агент Гильермо Варелы Оскар Бентанкур заявил, что футболист может продолжить карьеру в бразильском клубе «Фламенго».

В прошедшем сезоне Гильермо Варела принял участие в 24-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки.

Варела выступает за «Динамо» с 17 октября 2020 года после перехода из «Копенгагена» на правах аренды. 17 июля московский клуб выкупил защитника за 1 миллион евро.