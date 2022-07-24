Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Сотрудничество Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с Россией по Международной космической станции (МКС) должно продолжаться. На его важность в интервью газете Le Journal du Dimanche указал глава NASA Билл Нельсон.

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Он напомнил, что это сотрудничество началось в 1975 году и не прекращалось даже в разгар Холодной войны с Советским Союзом.

«Важно, чтобы оно продолжалось. Мы надеемся, что россияне продолжат сотрудничать до конца эксплуатации МКС в 2030 году», — подчеркнул он.

По словам Нельсона, конфликт на Украине «не оказал существенного влияния» на совместную работу США и России в космосе, «были лишь некоторые неприемлемые ремарки со стороны бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина».

Он также добавил, что сотрудничество с российскими коллегами находится на высоком уровне.

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«Отношения между космонавтами и астронавтами, а также взаимоотношения на уровне центров управления полётами в Москве и Хьюстоне очень профессиональные, иногда даже дружеские», — указал глава NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее теперь уже бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что общение с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства возможно только после отмены санкций в отношении российских предприятий космической отрасли.

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