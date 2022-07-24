Москва, 24 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Александр Кутицкий, Дмитрий Скопинцев, Никола Моро, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров, Вячеслав Грулев, Федор Смолов.

Главный тренер: Славиша Йоканович.

«Торпедо»: Егор Бубрин, Олег Кожемякин, Алексей Шумских, Игорь Смольников, Артем Самсонов, Богдан Рейхмен, Мухаммад Султонов, Давид Караев, Алексей Померко, Равиль Нетфуллин, Максим Турищев.

Главный тренер: Александр Бородюк.