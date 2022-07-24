Каир, , 17:20 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров назвал одержимостью попытки Запада запретить фотографироваться с ним и президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Он вспомнил высказывание главы МИД ФРГ Аналены Бербок о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, который, являясь главой страны члена-НАТО, «позволил себе фотографироваться с Путиным в Тегеране». Лавров рассказал, что перед его визитом в штаб-квартиру Лиги арабских государств в Каире пришел протокол, который касался соответствующего демарша, предпринятого послами США, Франция, Германия, Великобритания и представителями Евросоюза.

«Этот демарш требовал от наших арабских друзей, во-первых, осудить, во-вторых, заявить о непринятии каких-то действий, которые совершает Россия. И особо было в этом демарше выделено, что нельзя с нами подписывать каких-либо документов и нельзя с нами фотографироваться», — отметил глава МИД России.

«У них это одержимость какая-то — вот этими фотографиями… Но здесь, я повторю, это вопрос уже не сферы дипломатии, это другая отрасль изучения человеческого организма», — полагает Лавров.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время Лавров находится в пятидневном турне по странам Африки — Египет, Уганда, Эфиопия и Республика Конго. Накануне вечером Лавров встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.