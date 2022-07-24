Донецк, , 17:16 — REGNUM Населенные пункты Александровка, Донецк и Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:20 — населенный пункт Марьинка (западная) — населенный пункт Александровка: произведено 30 выстрелов из танка; 16:28 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм; 16:30 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли три населенных пункта в ДНР с применением «Градов».