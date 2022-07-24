Химки, Московская область, 24 июля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. 24-летний арендованный из казанского «Рубина» российский нападающий подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий с оценкой 8.09 был признан лучшим игроком матча «Химки» — «Пари Нижний Новгород».

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды Рубин Хвича Кварацхелия и Александр Ломовицкий, игрок команды Зенит Алексей Сутормин

В матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Александр Ломовицкий отметился одним забитым мячом и совершил три успешные обводки, два удачных отбора и выиграл два единоборства. Точность передач Ломовицкого составила 65%.

В прошедшем сезоне Александр Ломовицкий, выступая за «Рубин», принял участие в одиннадцати турах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала».