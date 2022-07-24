Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Подводную лодку «Белгород», которая станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон», недавно принял на вооружение Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом 24 июля сообщил обозреватель телеканала CNN Брэд Лендон в своей статье.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Цитата из видео пользователя YouTube @Минобороны России

Журналист считает, что с «Белгородом», который будет «охотиться» за субмаринами ВМС США, подводная активность России выйдет на уровень холодной войны.

«Торпеды (беспилотники «Посейдон») могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая радиоактивные волны, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия», — отметил он, ссылаясь на американские, так и российские официальные лица.

Он считает, что новая субмарина, которая может быть использована российскими военными также для шпионажа, «подготовит почву» для новой холодной войны в Мировом океане.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что 8 июля ВМФ России передали крупнейшую в мире подводную лодку «Белгород».