Химки, Московская область, 24 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. 24 июля в Химках на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» потерпел поражение от «Химок». Матч второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 завершился со счетом 3:0.

ФК «Химки»

Забитыми мячами в составе «Химок» отметились Александр Руденко (52’), Резиуан Мирзов (80’) и Александр Долгов (90’ Александр Ломовицкий). Желтые карточки получили Мамаду Майга, Милсон и Илья Садыгов.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Илья Лантратов, Брайан Идову, Алексей Никитин, Дмитрий Тихий, Александр Филин, Кирилл Боженов (Артур Черный, 86’), Денис Глушаков (Илья Камышев, 79’), Александр Ломовицкий, Мори Гбане (Илья Садыгов, 85’), Резиуан Мирзов (86’ Артем Юран), Александр Руденко (Александр Долгов, 63’).

«Пари Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Виктор Александров (Давид Кобесов, 87’), Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Даниил Корнюшин (Иброхимхалил Юлдашев, 74’), Дмитрий Стоцкий, Мамаду Майга (Альберт Шарипов, 58’), Илья Берковский (Милсон, 46’), Николай Калинский, Дмитрий Рыбчинский (Константин Шильцов, 74’), Вячеслав Кротов.