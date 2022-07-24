Каир, 24 июля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым обсуждались возможные контакты Каира с БРИКС и другими организациями. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой глава внешнеполитического ведомства Египта Самех Шукри.

МИД России Сергей Лавров и Самех Шукри

«Мы обсудили отношения Египта с БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества и другими организациями, с которыми мы координируемся», — цитирует представителя Египта РИА Новости.

ИА REGNUM напоминает, ранее глава БРИКС Пурнима Ананд говорила, что к членству в организации готовятся Турция, Египет, Саудовская Аравия и Индонезия. До этого официальные заявки на вступление в альянс подали Аргентина и Иран.

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