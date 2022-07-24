Киев, , 16:49 — REGNUM Польский боец ММА Томаш Валентек, который в качестве наемника воевал на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом 24 июля сообщила польская федерация ММА.

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«Узнали о смерти Томка, который как польский доброволец воевал в «Интернациональном легионе» обороны Украины и погиб там», — отмечается в сообщении.

Валентек принимал участие в любительских турнирах ММА. В 2021 г. выиграл Второй турнир ММА в Гливице.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о серьезных потерях со стороны польских наемников в районе Камышевахи.