Пекин, , 16:42 — REGNUM Россия в ответ на американские санкции готовит сокрушительный контрудар, который может оставить США без Аляски. Об этом говорится в публикации китайского издания Sohu.

Аляска Scott McMurren

Автор полагает, что на давление США в попытке навредить российской экономике и добиться изоляции России готовится обезоруживающий ответ.

«Россия не позволит Соединенным Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть, что возвращать, — например, Аляску», — напоминает автор публикации.

В то же время, в статье отмечается, что напрямую США никогда не конфликтовали ни с СССР, ни с Россией, но в случае решения Вашингтона предпринять радикальные меры, Москва может ответить аналогичным образом.

ИА REGNUM напоминает, в начале июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ответ на заявление депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева о реакции Норвегии на угрозы пересмотреть соглашение о море заявил, что у России «есть, чем ответить», и привел в пример Аляску.

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