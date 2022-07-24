24 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Николай Михальченко, , 17:45 — REGNUM Сахалин — крупнейший остров России. Природа Сахалина необычайно разнообразна и красива. Здесь живёт огромное количество животных и произрастают тысячи видов растений. Многие виды занесены в Красную книгу.

Туман поднимается над горой Николай Михальченко © ИА REGNUM

Рельеф острова по большей части гористого типа: представлен средневысотными горами, низкогорьями и низменными равнинами. Наивысшая точка острова расположена в системе Восточно-Сахалинских гор — это гора Лопатина, высота которой около 1609 метров.

Склон горы Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM

Экотропа Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM

Перед началом маршрута Николай Михальченко © ИА REGNUM

Но всё же любое путешествие по острову начинается со столицы — с Южно-Сахалинска. Приблизительно в 5 км от города расположена гора Российская. Высота Российской составляет всего 695 м над уровнем моря. Высота хороша прежде всего своей доступностью. Маршрут очень простой и подойдёт даже неопытным туристам.

Указатель на гору Российскую Николай Михальченко © ИА REGNUM

Туман на горе Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM

Для выхода на маршрут необходимо подняться на подъемнике на самый верх горнолыжного курорта «Горный воздух» и оттуда выйти на восточный склон. Время подъёма на вершину займёт чуть более 2 часов.

Подъёмник горнолыжного курорта «Горный воздух» Николай Михальченко © ИА REGNUM

На смотровой площадке Николай Михальченко © ИА REGNUM

Туман на горе Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM

Туман на горе Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM

Смотровая площадка Николай Михальченко © ИА REGNUM

Прохождение маршрута по горе Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM

Экотропа горы Российской необычайно живописна. Тропа ведёт вдоль соснового леса, склонов горы, заросших бамбуком и папоротником, встречаются участки с редкими краснокнижными видами растений.

Сосновый лес Николай Михальченко © ИА REGNUM

Экотропа Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM

Экотропа Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM Экотропа Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM

Местами тропа заросшая Николай Михальченко © ИА REGNUM

Папоротник Николай Михальченко © ИА REGNUM

Жёлтая лилия Николай Михальченко © ИА REGNUM

Карликовые лилии Николай Михальченко © ИА REGNUM Жёлтые лилии Николай Михальченко © ИА REGNUM

Флора и фауна горы Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM

В хорошую погоду с одной стороны горы открывается потрясающий вид на Южно-Сахалинск и Долину туристов. С другой стороны на пик Чехова — одну из двух высочайших вершин Сусунайского хребта.

Туман на горе Российская Николай Михальченко © ИА REGNUM

Перекус Николай Михальченко © ИА REGNUM