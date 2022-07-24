Николай Михальченко, 24 июля 2022, 17:45 — REGNUM Сахалин — крупнейший остров России. Природа Сахалина необычайно разнообразна и красива. Здесь живёт огромное количество животных и произрастают тысячи видов растений. Многие виды занесены в Красную книгу.

Туман поднимается над горой
Туман поднимается над горой
Николай Михальченко © ИА REGNUM

Рельеф острова по большей части гористого типа: представлен средневысотными горами, низкогорьями и низменными равнинами. Наивысшая точка острова расположена в системе Восточно-Сахалинских гор — это гора Лопатина, высота которой около 1609 метров.

Склон горы Российская
Склон горы Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Экотропа Российская
Экотропа Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Перед началом маршрута
Перед началом маршрута
Николай Михальченко © ИА REGNUM

Но всё же любое путешествие по острову начинается со столицы — с Южно-Сахалинска. Приблизительно в 5 км от города расположена гора Российская. Высота Российской составляет всего 695 м над уровнем моря. Высота хороша прежде всего своей доступностью. Маршрут очень простой и подойдёт даже неопытным туристам.

Указатель на гору Российскую
Указатель на гору Российскую
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Туман на горе Российская
Туман на горе Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM

Для выхода на маршрут необходимо подняться на подъемнике на самый верх горнолыжного курорта «Горный воздух» и оттуда выйти на восточный склон. Время подъёма на вершину займёт чуть более 2 часов.

Подъёмник горнолыжного курорта «Горный воздух»
Подъёмник горнолыжного курорта «Горный воздух»
Николай Михальченко © ИА REGNUM
На смотровой площадке
На смотровой площадке
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Туман на горе Российская
Туман на горе Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Туман на горе Российская
Туман на горе Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Смотровая площадка
Смотровая площадка
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Прохождение маршрута по горе Российская
Прохождение маршрута по горе Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM

Экотропа горы Российской необычайно живописна. Тропа ведёт вдоль соснового леса, склонов горы, заросших бамбуком и папоротником, встречаются участки с редкими краснокнижными видами растений.

Сосновый лес
Сосновый лес
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Экотропа Российская
Экотропа Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Экотропа Российская
Экотропа Российская
Экотропа Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Экотропа Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Местами тропа заросшая
Местами тропа заросшая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Папоротник
Папоротник
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Жёлтая лилия
Жёлтая лилия
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Карликовые лилии
Жёлтые лилии
Карликовые лилии
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Жёлтые лилии
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Флора и фауна горы Российская
Флора и фауна горы Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM

В хорошую погоду с одной стороны горы открывается потрясающий вид на Южно-Сахалинск и Долину туристов. С другой стороны на пик Чехова — одну из двух высочайших вершин Сусунайского хребта.

Туман на горе Российская
Туман на горе Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Перекус
Перекус
Николай Михальченко © ИА REGNUM
На вершине горы Российская
На вершине горы Российская
Николай Михальченко © ИА REGNUM