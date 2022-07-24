Каховка, Украина, 24 июля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В результате обстрела Каховки Херсонской области, который был совершён украинскими боевиками утром 24 июля, в городе повреждения получили здания администрации и городского музея, а также частные домовладения на одной из улиц. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Каховки.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждения после обстрела

Власти уточнили, что ВСУ пытались нанести ракетный удар по городу в 06:10 24 июля, однако силами российских систем ПВО он был отражён.

«Повреждены здание администрации города, здание Центра гуманитарной помощи, здание отдела соцвыплат, здание городского музея, здание ДК им. Фрунзе, ночной клуб «Сити», салон-магазин мебели, аптека по ул. Ленина, площадь Трудовой славы, практически весь частный сектор по ул. 9-го января», — говорится в сообщении администрации в телеграмм-канале.

При этом отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.

Читайте также: ВСУ ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС

Ранее глава временной военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчук заявил, что Антоновский мост в Херсонской области никто не обстреливал, объект находится под защитой систем ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля ВСУ нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС. При этом мост не разрушен, дамба также не пострадала.