Варшава, 24 июля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Боец ММА из Польши Томаш Валентек, который в качестве наемника входил в состав «Интернационального легиона», погиб на Украине. Об этом 24 июля сообщает польская федерация ММА.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы (польская федерация ММА) с огромной скорбью узнали о смерти Томка», — говорится в сообщении.

Подробности гибели наемника не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США подтвердили гибель на Украине ещё двух американских наёмников.