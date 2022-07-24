На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Варшава, 24 июля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Боец ММА из Польши Томаш Валентек, который в качестве наемника входил в состав «Интернационального легиона», погиб на Украине. Об этом 24 июля сообщает польская федерация ММА.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Мы (польская федерация ММА) с огромной скорбью узнали о смерти Томка», — говорится в сообщении.
Подробности гибели наемника не сообщаются.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США подтвердили гибель на Украине ещё двух американских наёмников.