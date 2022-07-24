Каир, 24 июля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Второй саммит в формате Россия — Африка запланирован на середину 2023 года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров отметил, что в ходе переговоров речь шла, в том числе о сотрудничестве между Россией и африканскими странами.

«В плане подготовка второго такого мероприятия, второй встречи в верхах, которую планируем на середину следующего года», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Лавров находится в пятидневном турне по странам Африки. Рабочие визиты намечались в Египет, Уганду, Эфиопию и Республику Конго.

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