Мариуполь, ДНР, 24 июля 2022, 16:16 — REGNUM Жители Мариуполя могут спокойно отдыхать на городских пляжах. Их разминирование завершено. Об этом 24 июля заявил глава администрации города Константин Иващенко.

Пляж
Пляж
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Он добавил, что власти получили акты о полном разминировании городского пляжа и пляжа «Песчанка». Также проведено благоустройство популярных зон отдыха.

Иващенко подчеркнул, что в этом году на подготовку пляжей к открытию сезона было задействовано огромное количество ресурсов, «как никогда раньше».

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«Поскольку вопрос безопасности был для нас определяющим, — пояснил глава Мариуполя, слова которого приводит Донецкое агентство новостей. — И сегодня, благодаря усилиям военных РФ, специалистов МЧС, а также коммунальных служб, я могу ответственно заявить: жизни отдыхающих опасности нет».

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Как сообщало ИА REGNUM, Мариуполь, который является самым большим городом на побережье Азовского моря, был освобождён вооружённые силы РФ и ДНР 21 апреля.