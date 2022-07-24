Каир, , 16:15 — REGNUM Из-за мин в украинских территориальных водах остаются заблокированными около 70 иностранных судов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Египта Самехом Шукри.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран», — подчеркнул глава МИД РФ.

При этом одно судно, заблокированное в портах Украины, должно привезти продовольствие в Египет. Лавров отметил, что продовольственный кризис начался с пандемии коронавируса, а также серьезных ошибок Запада.

ИА REGNUM напоминает, Украина начала подготовку трех портов к возобновлению работы, начинается формирование зерновых караванов, заявляли ранее в Администрации морских портов страны. Речь шла о портах Одесса, Южный и Черноморск.

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