Москва, , 16:09 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом 24 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет manolofranco

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять авиарейсов; в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще три отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 24 июля в Москве ожидается солнечная и жаркая погода.