Сочи, Краснодарский край, 24 июля 2022, 16:06 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории города-курорта Сочи 24 июля, сообщил в телеграм-канале мэр Алексей Копайгородский.
Глава города подтвердил смерть одной женщины, подчеркнув, что жертв могло быть больше, спасти удалось десятки человек, в том числе десять детей.
На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы, приводят в порядок пляжи, обследуются дома.
Главы районов, главы сельских поселений сейчас на улицах. Формируем перечень повреждений плиточного покрытия, элементов благоустройства на городских территориях, чтобы устранить их как можно скорее.
Как сообщало ИА REGNUM, залповые дожди обрушились на Сочи 23–24 июля. Известно о гибели одного человека, повреждены десятки машин.