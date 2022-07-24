Сочи, Краснодарский край, 24 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории города-курорта Сочи 24 июля, сообщил в телеграм-канале мэр Алексей Копайгородский.

Sochiadm.ru Сочи

« По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам ещё один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всей районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — написал мэр.

Глава города подтвердил смерть одной женщины, подчеркнув, что жертв могло быть больше, спасти удалось десятки человек, в том числе десять детей.

На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы, приводят в порядок пляжи, обследуются дома.

Главы районов, главы сельских поселений сейчас на улицах. Формируем перечень повреждений плиточного покрытия, элементов благоустройства на городских территориях, чтобы устранить их как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, залповые дожди обрушились на Сочи 23–24 июля. Известно о гибели одного человека, повреждены десятки машин.