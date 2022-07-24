Вашингтон, 24 июля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Подводный робот-археолог OceanOneK прошёл испытания в ходе исследования затонувшего итальянского эсминца «Франческо Криспи». Об этом пишет Tech Xplore.

Робот

Робот для подводных исследований разработан специалистами Стэнфордского университета. OceanOneK состоит из гуманоидной верхней половины и нижней части, оснащённой восемью двигателями.

Управление роботом осуществляется оператором дистанционно с помощью сенсорной системы обратной связи. Оператор получает информацию с установленных на роботе видеокамер, а сам робот повторяет движения рук человека механическими манипуляторами.

OceanOneK стал улучшенной версией предыдущего робота-археолога OceanOne. Первая версия могла использоваться для погружения на глубину не более 200 метров, а обновлённый робот может работать на глубине до одного километра. Также были повышены гибкость манипуляторов и внесены другие изменения в конструкцию робота.

Испытания нового робота-археолога прошли в Средиземном море. С помощью OceanOneK учёные обследовали эсминец «Франческо Криспи», корпус которого был найден в 2015 году. Боевой корабль затонул в октябре 1944 года вследствие удара британских бомбардировщиков.

Разработчики считают, что подобные роботы в будущем смогут использоваться для создания глубоководных инфраструктурных объектов, ликвидации последствий стихийных бедствий и выполнения других работ.