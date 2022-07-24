Донецк, , 16:05 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: … 15:52 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Гольмовскому шесть снарядов.