Донецк, , 16:00 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку с применением «Градов». Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️15:46 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️15:52 — н.п. Авдеевка — н.п. Яковлевка: выпущено 4 ракеты из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска выпустили по Гольмовскому 6 снарядов.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские войска выпустили по Гольмовскому 6 снарядов