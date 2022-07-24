Тверь, 24 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Чемпион мира по шахматам, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры в Твери 24 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Фото Леонида Смирнова, пресс-служба правительства Тверской области Алексей Карякин провёл сеанс одновременной игры в Твери

Мероприятие состоялось в мультимедийном парке «Россия — Моя история» в рамках Международного дня шахмат, который отмечался 20 июля. Участниками сеанса одновременной игры стали 20 лучших шахматистов Тверской области. Самому юному участнику сеанса — девять лет, самому старшему — 91 год.

«Мы все получили удовольствие от игры. Для многих она станет трамплином в будущую шахматную жизнь. Это знаковое событие для развития шахмат, в том числе детских. Уверен, вернусь в Тверь еще раз», — рассказал позже сам гроссмейстер.

В целом сеанс одновременной игры завершился преимущественно в пользу гроссмейстера, который выиграл большинство партий. Победить гроссмейстера удалось 16-летнему представителю Тверскую спортивной детско-юношеской школы. Также Карякин сыграл вничью с победителем областных соревнований по шахматам.