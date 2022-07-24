Каир, , 15:53 — REGNUM В украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов. Об этом 24 июля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное … из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет», — отметил он на пресс-конференции в Каире.

Кроме того, он подчеркнул, что чем больше Запад требует от Киева воевать «до конца», тем дольше сохранится невыгодная для украинского народа ситуация.

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