Каир, 24 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов. Об этом 24 июля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное … из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет», — отметил он на пресс-конференции в Каире.

Кроме того, он подчеркнул, что чем больше Запад требует от Киева воевать «до конца», тем дольше сохранится невыгодная для украинского народа ситуация.